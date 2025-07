Poca stabilità in curva? Controllate sospensioni e ammortizzatori

Non bisogna mai sottovalutare anche il singolo problema o avviso che proviene da sospensioni o ammortizzatori dell’automobile. Servirà subito un controllo e se necessario lanche a sostituzione delle singole parti. Quali sono le avvisaglie? La poca stabilità stradale, i diversi rumori particolari, l’eccessivo spazio di frenata magari mai risocntrato in precedenza. La sicurezza va sempre al primo posto per sé, per gli altri e per l’integrità della propria vettura.

Non perdete tempo, le prime avvisaglie sono importanti

“Sento uno strano rumore al volante, forse una vibrazione. Al più presto farò controllare la macchina”. No, il controllo andrà fatto al più presto. Sì perché questo tipo di fastidi e avvisi potrebbero poi trasformarsi in qualcosa di ben più importante con conseguenze di poca sicurezza per chi viaggia. La vibrazione così come altri segali di instabilità potrebbero essere all’origi ne di noi alle sospensioni, alle boccole usurate, le barre antirollio, le testine di ritiranti che potrebbero essere allentate. Spesso anche la poca stabilità in curva rappresenta un segnale importante. La fonte AUTODOC sottolinea: In caso di guasti alla testina dello sterzo, i sintomi non sono mai da sottovalutare. Soprattutto se ci sono vibrazioni eccessive al volante o se si creano delle perdite d’olio quando la macchina rimane parcheggiata. Urge un controllo rapido dal proprio meccanico di fiducia. Di certo non si deve correte il rischio inutile di incidenti.

I numeri parlano chiaro, in Italia ancora troppe auto non garantiscono la giusta sicurezza

Non è un allarme da sottovalutare. I dati in questo senso fanno comprendere ben come la sicurezza non è garantita in pieno su un numero ancora troppo elevato di vetture. E’ DEKRA Italia secondo no studio del 2023 a sottolineare il fatto di come ben il 16% delle automobili usate ispezionate vede problemi e difetti alle sospensioni o agli ammortizzatori. Ancora TÜV SÜD Italia evidenzia come una vettura su cinque acquistata più di otto anni fa ha problemi con la stabilità laterale: una facile conseguenza dell’usura dei tiranti dello sterzo o dei componenti specifici. Anche gli incidenti spesso sono causati proprio da queste parti difettose, che hanno bisogno di manutenzione o anche di una sostituzione: l’ISTAT rileva come lo scorso un incidente tecnico ogni quattro sia dipeso da danni meccanici allo sterzo e sospensioni.

Quali sintomi o segnali devono farci preoccupare?

Rivolgersi al personale qualificato al minimo sintomo o problema. Non bisognerà per nessun motivo perdere tempo in questo senso. Sono tante le aziende qualificate che presentano modelli, prodotti e articoli adatti a risolvere i vari difetti, permettendo così alla macchina e ai passeggeri di riacquistare tutti gli standard necessari di sicurezza. Si tratta di aziende leader nel settore con una grande esperienza e che presentano soluziuoni, affidabilità, articoli di grande qualità. Gli esperti di AUTODOC raccomandano di controllare l’ammortizzatore quando si presentano i seguenti sintomi: il classico rumore dello scricchiolio o anche un sibilo da parte dell’ammortizzatore, le perdite dallo stesso ammortizzatore (olio), una scarsa stabilità stradale riscontabile nel momento della guida, l’aumento dello spazio di frenata con un’eccessiva inclinazione. Massima attenzione quindi per viaggi sicuri e al riparo da brutte sorprese.