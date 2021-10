Polisportive Giovanili Salesiane, boom di partecipanti alla Coppa Calabria

123 squadre, tra calcio a 5 e volley, stanno affrontando il primo impegno della stagione 2021/2022

E’ cominciata nel migliore dei modi la nuova stagione delle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi. Ben 123 squadre di tutto il territorio regionale stanno disputando la Coppa Calabria, torneo che come da tradizione anticipa le fasi provinciali della “Don Bosco Cup”. La competizione di calcio a 5 e pallavolo sta coinvolgendo atleti di ogni fascia d’età, dalla categoria Mini alle categoria Libera.

«La Coppa Calabria rappresenta l’opportunità per le nuove associazioni di assaporare a piccoli sorsi ciò che di bello le Polisportive Giovanili Salesiane sanno offrire – spiega il direttore tecnico delle PGS Calabria, Mariastella Agostino – e allo stesso tempo per permettere alle società di scaldare i motori prima del grande inizio. Sono contenta delle ottime risposte e ricordo che siamo solo alle prime battute di questa entusiasmante stagione sportiva ricca di novità».

Per ulteriori informazioni, per i risultati della Coppa Calabria e per partecipare alla “Don Bosco Cup” è possibile visitare il sito www.pgscalabria.it e consultare la pagina Facebook “PGS Calabria”.