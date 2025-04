Politica calabrese in lutto, è morto Michele Traversa

È morto a Catanzaro, all’età di 76 anni, Michele Traversa, politico del centrodestra, già deputato, consigliere e assessore regionale della Calabria, presidente della Provincia di Catanzaro e sindaco del capoluogo per alcuni mesi.

Nato a Botricello il 26 aprile 1948, Traversa ha iniziato la sua carriera come sindacalista nella Cisnal per poi diventare vicesegretario generale dell’Ugl. Quindi l’approdo alla politica prima nel Movimento Sociale Italiano, tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, poi alla guida del nuovo partito di Alleanza nazionale in Calabria come consigliere e assessore regionale.

Dopo la carica di presidente della Provincia, che ha ricoperto dal 1999 venendo confermato nel 2004, è stato eletto alla Camera dei deputati nel 2008 nelle liste del Popolo delle libertà. Nel 2011 è stato eletto sindaco di Catanzaro, con una percentuale di poco superiore al 62%, per dimettersi dopo solo sette mesi, scegliendo l’incarico di deputato.

Negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di presidente onorario del Parco della Biodiversità di Catanzaro, che lui stesso ha ideato e contribuito a realizzare nel corso del suo mandato da presidente alla Provincia.