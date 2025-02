Politica e giustizia: quattro passi nella storia

Il cortese lettore si contenti di cenni, o ci vorrebbe un intero librone.

Deioce era un uomo saggio, cui i Medi si rivolgevano per ottenere arbitrati e giustizia. Alla fine della sua vicenda, divenne re e sovrano assoluto.

I capi degli Ebrei erano chiamati giudici.

Atene, come tutte le città iperdemocratiche, era zeppa di leggi e leggine, spesso tirate fuori a momento opportuno e comodo per qualcuno. Del tutto inopportuno, quando, mettendosi malissimo le cose della guerra contro Sparta, la flotta era riuscita a spuntare una vittoria alle Arginuse. Tornati in patria, invece di onori e medaglie, gli strateghi vennero condannati a morte per non essersi fermati a raccogliere i caduti… in mare. I loro successori, degli incapaci, vennero solennemente battuti ad Egospotami, e Atene si arrese.

Nelle more dei confusi eventi che seguirono, venne condannato alla cicuta Socrate, anche lui per effetto di una legge.

Roma è la madre di ogni diritto, ma qualcuno trovò modo per una legge di condannare all’esilio Cicerone, che poi per un’altra legge tornò.

A proposito di esilio, come possiamo scordare l’esilio più famoso della letteratura, esplicitamente cantato in Par. XVII, quello di Dante Alighieri? Fu sempre per effetto di una legge, in questo caso manovrata da Bonifazio VIII e complici.

Sempre a Firenze, quando i loro avversari volevano liberarsi dei Medici, rovistavano nelle numerosissime leggi cittadine. Falliti i tentativi legali, ci provarono con l’omicidio di Giuliano e il ferimento di Lorenzo, ma il popolo impiccò i Pazzi e soci. Alla fine, i Medici regnarono fino al 1737, estinguendosi solo per biologia.

Ai tempi di Enrico VIII d’Inghilterra, due regine e vari altri, e san Tommaso Moro, furono messi a morte, sempre in maniera del tutto legale.

Per non perdere tempo in processi, Robespierre emanò una “legge dei sospetti”, e decapitò mezza Francia, finendo poi mezzo suicida e del tutto ghigliottinato.

Mi taccio, ricordandovi solo che la Corte penale ha ordinato l’arresto di Putin e di Netanyahu, i quali rotondamente se ne impipano.

Non sarebbe più serio che la politica facesse la politica, e la magistratura la magistratura.

Ulderico Nisticò