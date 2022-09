Politiche in Calabria: M5S primo partito. FdI supera Forza Italia, stabile il Pd

Il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito in Calabria seppur in calo rispetto al boom del 2018. I grillini sfiorano il 30% attestandosi al 29,46% al Senato e al 29,38 alla Camera. Risultati definitivi. Quattro anni fa M5s aveva sfiorato addirittura il 50% dei consensi prendendo oltre mezzo milione di voti.

Il centrodestra oltre il 40%

Ha quasi sestuplicato i voti rispetto al 2018 Fratelli d’Italia passata dal 3,71% al 18.96, ampiamente primo partito nella coalizione del centrodestra che al Senato è attestata al 41,67% a spoglio ultimato. In calo Forza Italia passata dal 20% delle ultime Politiche al 16,08%. Stabile la Lega con il 5,77%, malissimo il cartello elettorale di Toti, Brugnaro e Lupi, Noi Moderati, che neanche arrivano all’uno percento.

Pd stabile ma flop del centrosinistra

Non ha perso ma non è neanche cresciuto il Partito democratico che si conferma al 14,64% al Senato e al 13,35% alla Camera. Il centrosinistra fa comunque flop con Di Maio e i suoi candidati al di sotto della soglia minima dell’uno percento. Poco sopra Verdi-Sinistra e +Europa. L’apporto alla coalizione è tuttavia impalpabile e il risultato negativo. Come negativo è il bilancio del Terzo Polo. In Calabria Renzi e Calenda non sfondano e raccolgono meno del 4% dei consensi.