Polizia Locale di Catanzaro: rimossi 16 veicoli abbandonati dal centro storico ad Aranceto

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al degrado urbano da parte della Polizia Locale di Catanzaro che, nei giorni scorsi, ha portato a termine un’importante operazione di rimozione di veicoli abbandonati su tutto il territorio cittadino.

L’intervento, disposto su input del sindaco Nicola Fiorita e del comandante Amedeo Cardamone, ha consentito di rimuovere complessivamente 15 autovetture e una moto priva di targa che occupavano abusivamente il suolo pubblico.

Le operazioni hanno interessato diverse aree della città, dal centro storico fino al quartiere Aranceto, con particolare attenzione alla zona Maddalena, dove si è reso necessario l’ausilio di un mezzo di dimensioni ridotte per poter operare nelle strade più strette e procedere in sicurezza alla rimozione dei veicoli.

L’azione rientra nel più ampio programma dell’Amministrazione comunale volto alla tutela dell’ambiente, al decoro urbano e al miglioramento della qualità della vita. La presenza di veicoli abbandonati, oltre a rappresentare un elemento di degrado, costituisce un potenziale rischio per l’ambiente e per la sicurezza pubblica.

L’Amministrazione conferma, dunque, la massima attenzione alle tematiche ambientali e del vivere civile, ribadendo l’importanza del rispetto e della tutela degli spazi comuni. Si ricorda ai cittadini che l’abbandono di veicoli e l’occupazione abusiva del suolo pubblico sono comportamenti illeciti, sanzionati a livello amministrativo e penale.

Le attività di controllo e rimozione proseguiranno anche nelle prossime settimane, nell’ottica di garantire una città più ordinata, sicura e decorosa per tutti.