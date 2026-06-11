Polizia Locale, rimossi 19 veicoli abbandonati nella zona sud della città di Catanzaro

Prosegue l’attività della Polizia Locale di Catanzaro a tutela del decoro urbano, della salute pubblica e della sicurezza ambientale. Su input del Sindaco Fiorita, gli agenti del Nucleo Polizia Ambientale, negli ultimi giorni, hanno provveduto alla rimozione di veicoli abbandonati e privi di targa presenti sul territorio comunale.

L’intervento ha consentito di rimuovere complessivamente nella zona sud della città 16 autoveicoli e 3 motocicli che occupavano da tempo aree pubbliche, determinando situazioni di degrado e rappresentando un potenziale rischio sotto il profilo igienico-sanitario, oltre che una persistente criticità per il decoro cittadino.

Le operazioni sono state eseguite con il supporto di mezzi meccanici messi a disposizione da Sieco, consentendo di liberare diversi spazi pubblici impropriamente occupati e restituirli alla piena fruibilità della collettività.

Nel corso delle attività, gli agenti hanno inoltre riscontrato, all’interno di alcuni dei veicoli interessati, la presenza di cumuli di rifiuti ingombranti e materiali di natura edilizia. La rimozione dei mezzi ha pertanto permesso anche di eliminare ulteriori fonti di degrado e di prevenire possibili conseguenze negative per l’ambiente e la salute pubblica.

L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale confermano il proprio impegno nel contrasto a tutte le forme di abbandono illecito e degrado urbano, attraverso controlli e interventi mirati volti a garantire condizioni di maggiore vivibilità e sicurezza per l’intera comunità. Si rinnova, infine, l’appello alla cittadinanza a contribuire attivamente alla tutela del territorio, rispettando le regole, segnalando eventuali situazioni di abbandono e adottando comportamenti responsabili nella gestione dei beni comuni.