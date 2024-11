Poliziotti aggrediti di una famiglia di etnia rom durante un controllo a Catanzaro

La Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato Fsp Polizia di Stato esprime profonda solidarietà e vicinanza ai colleghi della volante, UPG e SP, che nel tardo pomeriggio di ieri hanno subito una vile aggressione da parte di un’intera famiglia di etnia rom, nell’espletare un servizio di Polizia Giudiziaria.

“La nostra Organizzazione Sindacale, – dice Rocco Morelli, il Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia – nel condannare le ripetute violenze perpetrate in danno ai validissimi colleghi, auspica che tali eventi vengano condannati con determinazione anche da chi esercita la funzione giurisdizionale, in modo che tali fatti abbiano la giusta condanna. Tale nostra presa di posizione – conclude Morelli – è motivata poiché, se non puniti per come previsto dalla legge, questo potrebbe incentivare i rei ad emulare tali forme di violenza, il che per uno Stato Democratico rappresenterebbe una sconfitta per chi svolge un ruolo così importante per il benessere della collettività.”