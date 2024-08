Poliziotto libero dal servizio salva un uomo che stava soffocando

“Il nostro plauso va al collega che, nella mattinata del primo sabato di agosto, libero dal servizio ha salvato un cittadino nel centro di Martirano, un comune in provincia di Catanzaro.”

Lo scrive in una nota la Segreteria Provinciale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, commentando il pronto intervento di un poliziotto, in servizio alla Polizia Stradale di Lamezia Terme, che, libero dal servizio, ha prestato soccorso a un uomo che rischiava di soffocare.

“Il pronto intervento del collega – dice la segreteria provinciale del Sindacato di Polizia guidata dal Segretario Rocco Morelli – che, avendo smontato qualche ora prima dal servizio notturno, per puro caso si trovava vicino a una persona ha rischiato di soffocare significa come ciascun appartenente alle Forze di Polizia rappresenta un valore aggiunto al contesto sociale per la professionalità nel prestare soccorso ad ogni cittadino”.

“Il gesto del collega – conclude l’Fsp Polizia di Catanzaro – è un esempio del dovere in qualsiasi momento”.