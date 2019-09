Poliziotto trovato morto nella sua auto, ipotesi suicidio

La questura di Vibo Valentia è in lutto per la scomparsa di Francesco Sabatino, stimato poliziotto in servizio alla Digos, che nella serata di ieri è stato ritrovato cadavere all’interno della sua autovettura.

La macchina si trovava sulla strada che da Vibo Valentia conduce a Soriano Calabro quando è stato notato che all’interno vi era un uomo esanime. Da quanto si apprende l’esponente delle forze dell’ordine si sarebbe fermato lungo la carreggiata e si sarebbe tolto la vita con la pistola d’ordinanza.

In corso le indagini per fare piena luce su una vicenda che ha sconvolto dirigenti e personale della Questura di Vibo Valentia.