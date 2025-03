Ponte culturale tra Calabria e Francia: un Erasmus all’insegna della scoperta

L’Erasmus è molto più di un semplice programma di scambio studentesco: è un’esperienza che apre le menti, abbatte le barriere, amplia gli orizzonti e crea legami duraturi tra culture diverse.

Nella settimana dal 13 al 20 febbraio, l’Istituto “Guarasci-Calabretta” di Soverato ha avuto il piacere e l’onore di accogliere un gruppo di undici studenti francesi provenienti dal liceo “Simone Veil” di Brive-la-Gaillarde, con cui una collaborazione consolidata nel tempo permette di vivere periodi di scambi e ospitalità reciproca, di migliorare le competenze linguistiche e di rafforzare il senso di cittadinanza europea.

Accompagnati dalle docenti Elise Masselin e Anne-Marie Battaille e dal vice dirigente Pierre-Yves Lavergne, gli studenti hanno vissuto una settimana intensa di immersione culturale e scoperta della nostra realtà scolastica e del territorio calabrese grazie alle attività programmate dalle prof.sse Miriam Cilurzo, docente di lingua francese, e Connie Castanò, referente Erasmus d’Istituto.

L’obiettivo è stato quello di offrire ai nostri ospiti un’immersione nella vita scolastica grazie alle lezioni in classe di italiano con la prof.ssa Rossella Badolato, di arte e territorio con il prof. Domenico Pisani, di geografia turistica con il prof. Bruno Furina, di spagnolo con la prof.ssa Stefania Procopio, di francese con la prof.ssa Miriam Cilurzo, di inglese con la prof.ssa Connie Castanò, di histoire con la madrelingua Nadège Lemarchand e le attività sportive organizzate dalla prof.ssa Daniela Riccio.

Ogni lezione è stata un’occasione per approfondire la conoscenza reciproca, per stimolare il confronto sulla tematica del progetto e scoprire la Calabria più vera, quella ricca di storia, tradizioni e bellezze naturali. Le visite effettuate sono state un tuffo nel passato, alla scoperta delle nostre radici comuni. In particolare, il Museo Storico Militare di Catanzaro, con la sua rievocazione della figura di Napoleone e della battaglia di Maida, ha offerto un’importante occasione per riflettere sui legami storici tra Italia e Francia.

L’esperienza è stata preziosa non solo per gli studenti francesi, che hanno potuto conoscere da vicino la nostra terra e il nostro patrimonio, ma anche per gli studenti dell’Istituto soveratese che hanno infatti potuto esercitarsi con la lingua francese e mettersi alla prova nelle vesti di guide turistiche a Soverato, Pizzo e Tropea, in linea con il loro percorso di studi.

Gli accompagnatori hanno potuto confrontarsi con i docenti italiani, con il dirigente scolastico, prof. Vincenzo Gallelli e la sua collaboratrice, prof.ssa Rossella La Rosa, scambiando buone pratiche e rafforzando la collaborazione e l’amicizia tra le due scuole.

L’esperienza di questa settimana ci ha confermato, ancora una volta, il valore dei programmi Erasmus. Questi progetti non solo promuovono la conoscenza reciproca e il dialogo interculturale, ma contribuiscono soprattutto a costruire una comunità europea più coesa e consapevole delle proprie radici comuni. Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’esperienza, in particolare i docenti del consiglio di classe 4° Turismo Esabac Techno, il personale della scuola, il sindaco e il vice sindaco di Soverato, gli studenti e le famiglie ospitanti per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate.