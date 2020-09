Ponti muri abbandono

Si accorsero, anni fa, ad Argusto che c’era un ponte di aspetto antico; chiamarono me per sentirsi dire che era quello di Annibale; quando dissi loro che era un’opera medioevale, non mi chiamarono più, perché volevano Annibale con tutti i pachidermi; e il ponte giace in abbandono, assieme a cosette su cui sarebbe il caso di gettare un’occhiata per ragioni non storiche ma ecologiche e igieniche.

Quando, anni dopo, rappresentai la storia del territorio a teatro di Chiaravalle, e la triste vicenda per cui si chiama Ponte di Sofia, il pubblico si commosse, ma le pubbliche autorità rotondissimamente se ne fregarono.

Secondo me, il ponte apparteneva al sistema viario che, passando da Muro Rotto e dal sentiero significativamente chiamato “Vèteru”, portava a Squillace. Ma a chi glielo vado a raccontare? La prossima volta faccio il furbo, e m’invento che in quelle colline e montagne sbarcò Ulisse vestito da Alpino: e giù cittadinanze onorarie e premi letterari!

Per raccontarvi i fallimenti dei tentativi di studiare Muro Rotto, avrei bisogno di un grosso libro. Volendo evitare scortesie, che pure sarebbero meritate, non faccio nomi di persone, ma solo di paesi: Cenadi, Centrache, Olivadi, Palermiti, Petrizzi, S. Vito… E se andate a scavare negli archivi, ci sono persino delibere comunali… ahahahahahah!

Potremmo continuare… bastano questi esempi, e capite l’incuria non solo delle si fa per dire competenti autorità, ma della pubblica opinione e della più o meno sedicente cultura.

Vero, infatti, che da qualche tempo si presta attenzione a qualche bene culturale di alto livello: Area archeologica e Museo di Caulonia (Monasterace); Area archeologica e Museo di Scolacium; Castello di Squillace; Certosa di Serra…

Ma la realtà storica della Calabria è fatta soprattutto di tracce della vita politica, economica e sociale: chiese, conventi, gualchiere, mulini, strade e ponti, torri… un immenso patrimonio diffuso, però molto trascurato o a rischio di scomparsa.

Ci vorrebbe una catalogazione, con progetti e finanziamenti adeguati. Ci vorrebbe…

Ulderico Nisticò