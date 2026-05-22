POP-UP! – Il 23 Maggio a Borgia l’inaugurazione della mostra “Memorie umane” di Massimo Sirelli

Al via “POP-UP!” il progetto multidisciplinare di rigenerazione creativa urbana. Il 23 maggio l’inaugurazione con l’apertura di “Memorie umane – Giocare è una cosa seria”, la mostra dei robot di Massimo Sirelli a Palazzo Mazza Borgia 1847

È iniziato il conto alla rovescia dalle parti di Palazzo Mazza Borgia 1847, a Borgia (Cz) per il taglio del nastro del progetto culturale multidisciplinare “POP-UP! Da Massimo Sirelli alla rigenerazione creativa urbana”, ideato dall’Associazione Aschenez, in ATS con la Fondazione Andrea Cefaly e l’Associazione Note di Colore, che prenderà il via con l’apertura della mostra “Memorie umane – Giocare è una cosa seria” di Massimo Sirelli, per l’esposizione più imponente dedicata ai robottini dell’artista calabrese, curata da Maria De Giorgio.

L’inaugurazione è prevista per sabato 23 maggio preceduta, alle 18:00, da un incontro di presentazione del progetto e della stessa mostra, sempre a Palazzo Mazza Borgia 1847.

Nel corso dell’incontro, ad illustrare “POP-UP!” sarà Andrea Perrotta per l’associazione Aschenez, mentre sono previsti anche gli interventi oltre che di Massimo Sirelli e Maria De Giorgio, del dirigente della U.O.A. Sviluppo sistemi culturali della Regione Calabria Antonella Cauteruccio e, per il Comune di Borgia, del Vicesindaco Irene Cristofaro e dell’assessore alla Cultura Virginia Amato.

La mostra potrà essere visitata per tutta la durata del progetto fino al 16 luglio 2026. In esposizione ci saranno oltre 80 robottini, creature ibride, macchine immaginari che accompagnano il visitatore nell’universo creativo di Sirelli, dove oggetti dimenticati, frammenti industriali e utensili quotidiani tornano a vivere attraverso l’assemblaggio, in un percorso espositivo immersivo capace di attraversare memoria, gioco e immaginazione.

Il percorso si sviluppa attraverso tre nuclei tematici — Gli Stranimali, Le Macchine Assurde e Gli Amici Robot — territori fluidi e comunicanti che riflettono la natura stessa della ricerca di Sirelli: un universo aperto alla trasformazione continua, dove ogni frammento può ritrovare una nuova possibilità di esistenza.

Con l’inaugurazione della mostra si apre di fatto il progetto “POP-UP!” – realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Artbit, con il patrocinio del Comune di Borgia, e finanziato dalla Regione Calabria con risorse POC 2014/ 2020- Az. 6.8 – che prevede tante iniziative trasversali, pensate per raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo come laboratori didattici per adulti e ragazzi sul riciclo e l’upcycling, masterclass rivolte a giovani creativi, conferenze su arte e design, talk interdisciplinari sulla rigenerazione urbana dei piccoli centri – con un’attenzione particolare ai concetti di restanza e resilienza.

L’obiettivo è di sollecitare la partecipazione attiva della comunità locale alle politiche culturali e sociali del proprio territorio attraverso tre direttrici: scoprire e valorizzare le risorse creative del territorio attraverso percorsi formativi di dibattito e produzione artistica; connettere la cultura allo sviluppo sostenibile e alla rigenerazione urbana; promuovere la coesione sociale attraverso i linguaggi dell’arte urbana e della pop art. Gli allestimenti e i servizi museali sono a cura di 4culture.