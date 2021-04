Positivo al Covid usciva a fare la spesa, multato e denunciato

Era positivo al Covid, e quindi soggetto all’obbligo di isolamento domiciliare, ma usciva lo stesso. A seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa del comando di polizia municipale di Rosignano (Livorno), l’uomo è stato notato dagli agenti mentre rientrava in casa con alcune buste della spesa.

Si era recato nei vicini negozi per comprare alimenti. È stato denunciato per violazione dell’articolo 260 del Testo Unico delle Leggi sanitarie dato che “non osservava un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva”, violazione per cui è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e una multa da 500 a 5mila euro.

Resta da capire se l’uomo abbia avuto contatti stretti con altre persone, tanto da ipotizzare eventuale violazione all’articolo 453 del Codice penale per epidemia colposa.