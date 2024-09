Possibile difetto di chiusura, richiamate scatole della carne Simmenthal. Ecco info e lotto

Il ministero della Salute ha segnalato sul proprio portale, dedicato agli avvisi dei prodotti non conformi, a tutela della salute dei consumatori, il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di carne bovina in gelatina vegetale a marchio Simmenthal.

Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di scatole con difetto di chiusura, che può determinare un rischio microbiologico.

Il provvedimento di richiamo riguarda le confezioni da 3 x 140 grammi con il numero di lotto G156 e il termine minimo di conservazione del 31/12/2028.

La carne in scatola Simmenthal richiamata è stata prodotta dall’azienda Bolton Food Spa (marchio di identificazione IT 14 L CE) nello stabilimento attivo ad Aprilia, in provincia di Latina alla via Matteotti 2.

Il richiamo, fa sapere l’azienda, interessa soltanto la Regione Veneto. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i consumatori, che avessero acquistato questo prodotto, facente parte del lotto ritirato, di non consumarlo e di renderlo al punto vendita, presso cui è stato acquistato.