Possibile errore di etichettatura, richiamati bastoncini di surimi dai supermercati

La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo il ministero della Salute, ha diffuso l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di alcuni lotti di bastoncini di surimi a pezzi in salamoia etichettati, in maniera errata, come gamberetti in salamoia Mari Freddi Luxus.

Il richiamo è stato pubblicato per il rischio di presenza di allergeni all’interno dei suddetti lotti. Infatti, il ministero ha specificato che “manca indicazione degli allergeni pesce, uova, frumento, soia“. Il lotto di produzione interessato è il 15790-20, e prima di procedere con la consumazione del prodotto, si raccomanda di prestare attenzione alle confezioni di bastoncini di surimi in salamoia con il marchio indicato.

Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” raccomanda alle persone allergiche di non consumare il prodotto con il numero di lotto indicato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto in questione è sicuro per i consumatori che non soffrono di allergia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda ai numeri di telefono 010-803344 intern1 211/216 oppure 351-8240057.