Poste Italiane, per la Festa del Papà disponibile una cartolina filatelica

Il prodotto in vendita negli uffici postali con sportello filatelico di Catanzaro, Vibo Valentia, Soverato e Tropea
Catanzaro, 18 marzo 2026 – Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa del Papà, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.
La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1,00€ negli uffici postali con sportello filatelico di Catanzaro (corso Mazzini), Vibo Valentia (via G. Razza), Soverato (corso Umberto I) e Tropea (via Coniugi Crigna) oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale.
Negli stessi Spazio Filatelia saranno anche disponibili, dal 16 al 19 marzo, gli annulli speciali.