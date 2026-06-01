Posticipato al 2027 il “GrandTour La Vita è adesso” di Claudio Baglioni per questioni di salute dell’artista

Si informa che il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

Tutte le date calabresi inizialmente previste per il mese di agosto 2026 saranno recuperate ad agosto 2027.

Questo il dettaglio delle nuove date: il concerto in programma il 25 agosto 2026 a Roccella Jonica (Rc) al Teatro al Castello nell’ambito del Roccella Summer Festival sarà recuperato il 21 agosto 2027; il concerto del 24 agosto a Cirò Marina (Kr) all’Arena Saracena del Krimisound Festival è posticipato al 22 agosto 2027; l’ultima data, prevista per il 26 agosto 2026 all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (Cs), per il Tirreno Festival, si terrà in nuova data il 23 agosto 2027.

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.