Povia è politicamente scorretto

Bella serata, a Davoli Marina per san Roberto Bellarmino, con partecipazione di una folla emozionata. C’ero anch’io, come vado quasi sempre alla festa (chissà chi ricorda il quadro teatrale “Il testamento di Bellarmino”, recitato in chiesa?), e ho fatto la scoperta di Povia. Scoperta, perché la mia cultura in fatto di musica leggera è sostanzialmente quella dei miei foscoliani verdi anni, e molto poco aggiornata.

Ho scoperto che Povia è un nostalgico. Fermi, nessun fanatico si sforzi di capire male, pensando ad altre nostalgie. È solo un nostalgico dell’Italia degli anni 1950-70, oggi rimpianta, alla grossa, da più d’uno; e non certo rimpianta da chi scrive, che ne prende le distanze siderali.

È anche nostalgico, Povia, e qui condivido, dei valori universali della famiglia, del lavoro, dell’ottimismo, della comunità, della libertà. E dell’Italia, facendoci il regalo di cantare solo in italiano, senza scimmiottare l’americanismo!

Della libertà? E già, dice Povia: oggi, per sostenere la libertà di qualcuno, si toglie la libertà a qualcun altro, a tanti altri. Ce lo ha dimostrato con un’antologia di canzoni di quegli anni, che oggi sarebbero criticate, se non vietate e considerate reato.

E non pensiamo solo a Battisti sospetto di “boschi di braccia tese”; ma persino al compagno Morandi, quando cantò una fanciulla costretta, per parlare con il fidanzato (precedentemente reso alquanto becco: e guai, oggi, ad essere geloso!), a farsi mandare per il latte, invece di uscire a piacimento nel cuore della notte, in nome della parità dei sessi! E non parliamo dei Watutsi (con una paroletta della canzone, si va in tribunale!), divenuti improvvisamente famosissimi per una simpatica danza, poi dimenticati.

Ammesso che prima del 1963 qualcuno sapesse che il popolo tutsi, a parte l’essere di persone altissime, era in pessimi rapporti con il popolo ntu, da secoli oppresso e che, ribellatosi poco dopo, sterminerà i dominatori. E che wa e ba, in quelle lingue, è prefisso del plurale. Tutte cose che interessavano etnologi e glottologi, i quali scoprivano parentele dei Tutsi con gli antichissimi Egizi; ma per la stragrande maggioranza, era solo un ballo, ed è ora che intellettuali e dotti la smettano di fare sfoggi di cultura: me incluso.

Ecco cos’è il politicamente scorretto, cantare e danzare e parlare senza dover fingere di accorarsi per tutti i problemi di tutte le più ignote minoranze e categorie varie, e farle proteggere da qualche legge in contraddizione con qualche altra legge, a rischio di incappare in un giudice pro o uno contro.

È cercare per forza una spiegazione intellettualistica di qualsiasi cosa, con relativa soluzione: entrambe, le spiegazioni e le soluzioni, del tutto campate in aria, però presentate come fossero a portata di mano, e “Come non averci pensato prima” negli ultimi dieci o venti millenni!

Bravo, Povia.

Ulderico Nisticò