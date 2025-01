Pranza con sette persone nonostante fosse ai domiciliari, pregiudicato arrestato

Un controllo di routine si trasforma in un arresto per i Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro, che nel pomeriggio di ieri, hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un pregiudicato, già agli arresti domiciliari per reati associativi.

La verità che emerge è sconcertante: non solo l’uomo ha violato ripetutamente le restrizioni, ma ha anche tentato di ingannare le forze dell’ordine con una scusa che, a conti fatti, ha fatto crollare ogni sua difesa.

Il 12 gennaio scorso i militari, esperti conoscitori del territorio e delle sue dinamiche, hanno sorpreso l’individuo a pranzo con sette persone non conviventi, tra cui una donna sottoposta alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Un incontro chiaramente proibito, ma che l’uomo ha cercato di giustificare, sostenendo che si trattasse di familiari conviventi. Una versione che, però, è subito caduta nel vuoto. La tavola imbandita, i segni evidenti di una permanenza prolungata, sono state le prove schiaccianti che hanno smascherato il tentativo di depistaggio.

Le restrizioni imposte all’individuo vietavano ogni contatto con persone esterne al suo nucleo familiare. Eppure, l’uomo non solo ha violato queste misure, ma ha osato cercare di manipolare la realtà di fronte ai Carabinieri, con una freddezza incredibile. Grazie a un’indagine rapida e approfondita, i militari hanno inviato una relazione dettagliata al Tribunale di Palmi, che ha immediatamente disposto l’aggravamento della misura cautelare.