Precipita con auto da un ponte, muore un collaboratore scolastico di 59 anni

Un uomo di 59 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in località Ponte di Ferro. Salvatore Scordamaglia, collaboratore scolastico all’Istituto comprensivo ‘Ernesto Codignola’ di Crotone, era partito come al solito di buon ora per raggiungere la sede di lavoro quando l’auto – per cause in corso di accertamento – è precipitata dal ponte che supera il fiume Soleo cadendo da un’altezza di circa dieci metri nel corso d’acqua.

Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro e l’ambulanza del Suem 118, ma per l’uomo non c’era nulla da fare.

La Procura della Repubblica di Crotone ha disposto l’autopsia per verificare se sia stato un malore che ha colpito l’uomo a causare l’uscita di strada oppure ci siano altre cause all’origine dell’incidente.