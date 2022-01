Precipita con l’auto da un ponte, conducente muore sul colpo

Incidente stradale avvenuto questa mattina in località Ponte di Ferro nel comune di Petilia Policastro. L’auto, una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada mentre transitava sul ponte precipitando da un’altezza di dieci metri circa nell’alveo del fiume Soleo.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Crotone, distaccamento di Petilia Policastro, carabinieri della locale stazione e l’ambulanza del Suem 118.

Nulla da fare per il conducente del veicolo deceduto sul colpo. Intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero della salma e, con supporto di autogrù, si provvedeva al recupero del veicolo.