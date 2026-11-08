Precipita con un bobcat in un burrone di sei metri, morto 84enne

Non ce l’ha fatta Antonio Cerminara, l’imprenditore edile di 84 anni coinvolto in un tragico incidente nei giorni scorsi a Lamezia Terme.

L’uomo è deceduto nella giornata di ieri a causa delle riportate e gravissime ferite consecutive alla rovinosa caduta mentre si trovava alla guida di un bobcat.

​Il dramma si è consumato mentre l’anziano professionista era intento a effettuare alcuni lavori di pulizia all’interno di un terreno privato. Per cause che restano ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, il mezzo meccanico ha improvvisamente perso aderenza ed è precipitato in un burrone profondo circa sei metri.

​Fin dal primo momento, le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse ed articolate, ostacolate dalla conformazione impervia del terreno e dalla posizione critica in cui era incastrato il mezzo.

​Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale che, insieme ai sanitari del 118 e con l’ausilio dell’elisoccorso, sono riusciti a farsi strada e a raggiungere il ferito.

Per poter estrarre l’imprenditore dal dirupo e riportarlo in superficie è stato necessario l’impiego della barella toboga, presidio fondamentale per le manovre di recupero in ambienti impervi. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi dei medici di salvargli la vita, le condizioni dell’ottantaquattrenne si sono aggravate fino al definitivo decesso.