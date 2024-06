Precipita dal tetto di una casa, operaio di 45 anni in gravi condizioni

Versa in gravi condizioni l’operaio di 45 anni caduto, l’altro ieri pomeriggio, dal tetto di una villetta in contrada Malatri al confine tra i comuni di Marano Principato e Cerisano.

L’uomo per cause che sono in corso d’accertamento è precipitato da un’altezza di circa otto metri. Era salito sul tetto di una villetta per il montaggio o, si presume, la manutenzione di alcuni pannelli fotovoltaici.

Subito dopo l’incidente sono stati allertati i soccorsi ed è partita la cosiddetta catena dell’emergenza. Sul posto è arrivata un’ambulanza del servizio 112. Viste le condizioni dell’uomo i sanitari hanno chiesto l’intervento dell’elicottero.

L’uomo è stato immobilizzato e trasportato a bordo dell’ambulanza fino al campo sportivo a circa un chilometro e mezzo dal luogo dell’incidente. Trasferito sul velivolo è stato trasportato nel pronto soccorso dell’Annunziata e dopo le prime cure ricoverato nel reparto di rianimazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Castrolibero e il personale dell’ispettorato del lavoro. Il sopralluogo è durato alcune ore.