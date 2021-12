Precipita dal tetto di un’abitazione, 58enne in gravi condizioni

Incidente sul lavoro a Longobardi, frazione di Vibo Valentia. Un uomo di 58 anni, impegnato sul tetto di un’abitazione, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio facendo un volo di circa quattro metri.

Le sue condizioni, a seguito dell’impatto con il terreno, sono state giudicate gravi. Scattato l’allarme sul posto è giunta un’ambulanza del servizio di emergenza urgenza 118 con a bordo un medico.

Il sanitario, resosi conto della gravità delle ferite riportate dal cinquantottenne, ha subito allertato l’elisoccorso che è atterrato a Vibo Marina. Il ferito, a bordo dell’ambulanza, è stato accompagnato fino al velivolo che lo ha trasportato nell’ospedale Pugliese di Catanzaro dove gli sono stati riscontrati diversi traumi.