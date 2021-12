Precipita in burrone di 50 metri, muore un uomo di 54 anni

È deceduto dopo essere precipitato in un burrone di circa 50 metri in località Carrubara a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, un uomo di 54 anni.

Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del fuoco di Siderno e Bianco e il Saf, Nucleo speleo-alpino-fluviale viste le difficoltà a raggiungere la zona particolarmente impervia.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, si sarebbe allontanato da casa nel pomeriggio e i familiari, non vedendolo rientrare, preoccupati, hanno iniziato le ricerche durante le quali hanno notato il 54enne nel burrone e lanciato l’allarme.