Precipita in un burrone con il decespugliatore, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro

Un 65enne, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un dirupo mentre stava tagliando l’erba in un terreno nel territorio comunale di Monterosso Calabro.

L’uomo, di cui sono state fornite solo le generalità (I. P.) è ruzzolato a valle per oltre 15 metri. Sul posto, nei pressi della casa di cura “Villa delle Rose”, i vigili del fuoco che hanno portato a termine le operazioni di recupero e l’elisoccorso.

Il 65enne, trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro, è stato operato d’urgenza per la rottura della milza.