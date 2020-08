Precipita un aereo da turismo in Calabria, due morti

Tragedia a Cassano allo Ionio. Un velivolo ultraleggero è precipitato al suolo incendiandosi e le fiamme hanno fatto alzare una fitta colonna di fumo sulla zona dove si trovano degli aranceti. L’aereo da turismo con due persone a bordo, entrambe decedute, è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in contrada Murata, in prossimità di un’azienda agricola.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i mezzi di soccorso ma per i due occupanti del velivolo, che avrebbe perso quota per cause che sono in corso di accertamento da parte degli enti preposti, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche tre squadre di vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce.

Secondo quanto si apprende, il velivolo era in transito partito dall’avio superficie di Sibari direzione Piemonte. Non sono ancora note le identità e la provenienza delle due persone decedute.