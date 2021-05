Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una fune ha ceduto e una cabina è caduta in uno dei punti più alti, in cui l’impianto corre più staccato da terra.

Almeno quattro le vittime. Non si esclude che siano coinvolti anche dei bambini. Le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino sono già arrivate.