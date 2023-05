Premiata a Palazzo De Nobili la società “Kermes & Altaflex Catanzaro Volley”

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha premiato la società “Kermes & Altaflex Catanzaro Volley”, la squadra di volley che nella stagione appena conclusa ha sfiorato la promozione in serie B.

Un risultato che, da una parte, ha messo in evidenza la grande passione e l’impegno degli atleti durante tutta la competizione e che ha portato al palazzetto centinaia di tifosi. Dall’altra, il primo cittadino ha messo in luce la professionalità dell’assetto societario, capace di sognare e predisporre una squadra all’altezza delle aspettative.

A ritirare la targa il presidente Angelo Prudente, il quale ha voluto ringraziare il sindaco Fiorita per la vicinanza dimostrata e il riconoscimento ricevuto a Palazzo De Nobili. Prudente ha regalato al sindaco Fiorita una maglietta da competizione della “Kermes & Altaflex Catanzaro Volley”.

Oltre agli atleti, insieme al presidente erano presenti anche il vicepresidente Salvatore Caracciolo, i dirigenti Gigi Rotundo e Vitaliano Caracciolo e l’allenatore Gino Simone.

“Oltre al Catanzaro calcio, quest’anno la città ha fatto il tifo anche per la Kermes & Altaflex. Il grande entusiasmo che si è creato, specie nella parte finale del campionato, dimostra che Catanzaro può vantare una importante tradizione sportiva che non si limita allo sport più popolare, il calcio. Inoltre, la squadra si è distinta anche per un estremo livello di correttezza e lealtà che ci rende ancora di più orgogliosi. Adesso bisogna ripartire e continuare nel sogno interrotto a un solo set dal traguardo ma che non scalfisce il grande merito della società, degli atleti e dei tifosi. Il prossimo anno saremo ancora lì, al palazzetto, a fare il tifo per questa squadra che porta in alto il nome della città di Catanzaro”, ha detto il sindaco Nicola Fiorita.