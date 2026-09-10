Premiato in Cina un ricercatore UniCal per la sua ricerca in campo ambientale

Studia batteri e biominerali che possono depurare le acque inquinate da metalli pesanti.

Esistono in natura microorganismi, perlopiù batteri, in grado di far precipitare biominerali utilizzando gli elementi chimici presenti in moltissimi ambienti naturali acquatici (es. fiumi, mare, falde acquifere) ma anche nel suolo e sottosuolo. Compreso il corpo umano, come ad esempio il tartaro dei denti. Questo processo, ed i prodotti minerali che si ottengono, è ben noto agli scienziati e può essere utilizzato in molti modi.

Tra le varie applicazioni vi è la possibilità di produrre, ad impatto ambientale quasi nullo, materiali da costruzione innovativi; oppure vi è la possibilità di fare svolgere a questi microorganismi il ruolo di “depuratori” di acque inquinate da metalli pesanti. In questo caso i batteri utilizzano per le loro necessità metaboliche gli elementi chimici a loro disposizione nell’acqua, producendo come sottoprodotto un biominerale che contiene (e quindi immobilizza) gli elementi inquinanti. Una volta formatosi il biominerale non segue il percorso delle acque, ma resta nel luogo dove precipita, evitando così la dispersione nell’ambiente (suolo, falde acquifere, fiumi, mare) degli elementi nocivi. Non basta, i biominerali possono essere raccolti ed utilizzati come risorsa, poiché sono di fatto un deposito di metalli molto importanti per le attività industriali quali ferro, piombo, zinco, arsenico ecc., realizzando così un circolo virtuoso di depurazione e riciclo di risorse.

In occasione del 24° Congresso Internazionale della International Mineralogical Association (IMA), svoltosi a Nanjing (Cina) dal 20 al 24 Agosto scorso, è stato conferito il premio “IMA Ph.D. Student Award 2026” per “l’elevata qualità e l’importanza delle attività scientifiche” in questo campo, al giovane ricercatore Salvatore Guerrieri, originario di Caraffa di Catanzaro (CZ). È la prima volta per l’Università della Calabria che un suo ricercatore/dottorando vince questo prestigioso premio. L’IMA Ph.D. Student Award viene attribuito con cadenza biennale a un numero ristrettissimo di ricercatori selezionati a livello internazionale, nei principali campi della mineralogia. Salvatore porta avanti un progetto di ricerca sull’utilizzo di biominerali nella mitigazione dell’inquinamento ambientale da metalli pesanti in due siti pilota in Calabria ed in Sardegna. È la prima volta per l’Università della Calabria che un suo ricercatore vince questo premio.

Il gruppo di ricerca nel quale lavora Salvatore, coordinato dal Prof. Edoardo Perri del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente (DIAm) dell’UniCal, in collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed internazionali ed imprese del settore, è da tempo impegnato nello studio dei biominerali prodotti da microorganismi per molteplici scopi, dal risanamento ambientale allo sfruttamento industriale sostenibile.