Premio Filangieri a Satriano, riconoscimenti alla memoria di Vincenzo Guarna e Gerardo Pagano, storici presidi delle scuole di Soverato

Due figure storiche della scuola soveratese, i presidi Vincenzo Guarna e Gerardo Pagano, sono state ricordate nel corso della terza edizione del Premio Filangieri, svoltasi nei giorni scorsi nella sala convegni del Circolo “Gigi Galateria” di Satriano.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri”, presieduta da Michele Drosi, ha rappresentato un momento di valorizzazione della cultura, dell’impegno civile e delle personalità che hanno contribuito alla crescita sociale e culturale del territorio.

Particolarmente significativo il riconoscimento alla memoria dei due presidi, protagonisti per decenni della vita scolastica soveratese. Vincenzo Guarna, dirigente scolastico, scrittore e critico letterario, ha affiancato all’impegno educativo un’intensa attività intellettuale, distinguendosi soprattutto per i suoi studi sull’opera di Eugenio Montale, ai quali ha dedicato importanti contributi critici.

Gerardo Pagano, per oltre trent’anni preside del Liceo Scientifico “Antonio Guarasci”, è stato anche sindaco di Soverato e presidente del Comitato locale della Società Dante Alighieri, distinguendosi per la passione verso gli studi danteschi e la promozione culturale.

I due presidi, legati anche da un’antica amicizia, hanno esercitato la professione nello stesso periodo. Una singolare coincidenza accomuna inoltre le loro biografie: entrambi erano nati il 25 novembre, una data condivisa da due uomini che hanno attraversato una stagione importante della scuola cittadina.

A ritirare il riconoscimento alla memoria di Vincenzo Guarna erano presenti i figli Fabio e Francesca, accompagnati dalle rispettive famiglie: Fabio con la moglie Rosanna Sanso e le figlie Adele e Martina; Francesca con il marito Santo Gratteri e i figli Francesco e Nicola.

Per Gerardo Pagano erano presenti la vedova, il figlio Marco con la moglie e i figli. Nel corso della manifestazione è stato conferito un riconoscimento alla memoria anche all’avvocato Domenico Romano Carratelli, legato alla scoperta e all’acquisizione del prezioso Codice Carratelli, manoscritto acquerellato del Cinquecento.

Un altro premio è stato assegnato a Salvatore Guarna, conosciuto anche come Armando, originario di Satriano ed emigrato in Svizzera, dove ha ricoperto importanti incarichi politici e istituzionali, fino a diventare sindaco e deputato al Parlamento cantonale.

Impossibilitato a partecipare per impegni nel Paese elvetico, il riconoscimento è stato ritirato dal nipote Cosimo Migliarese. Premiata anche la scrittrice Giusy Staropoli Calafati, che ha presentato il volume “Alvaro. Più di una vita”, dedicato a Corrado Alvaro, dialogando con Michele Drosi. La cerimonia è stata condotta da Mariella Battaglia, responsabile del comitato scientifico dell’associazione.

Il Premio Filangieri conferma così la propria vocazione a promuovere la cultura nelle sue diverse espressioni e a custodire la memoria di personalità che hanno lasciato un segno nella comunità.

Per Soverato, il riconoscimento a Guarna e Pagano assume un significato particolare, rendendo omaggio a due protagonisti della storia scolastica del territorio che seppero interpretare il proprio ruolo con lungimiranza e spirito innovativo, anticipando, attraverso la loro visione della dirigenza, modelli di scuola aperti al cambiamento e alle esigenze della società. Un’eredità che va oltre la memoria e conserva la sua attualità nel valore della cultura, della formazione e dell’impegno civile.

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