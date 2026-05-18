​Premio Internazionale Cartagine 2026: Trionfa l’Impegno Sociale della Dott.ssa Maria De Fazio

Il 15 maggio 2026, all’interno di Palazzo San Macuto (Camera dei Deputati), si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna del “Premio Culturale Internazionale Cartagine 2026”.
L’evento è promosso dall’Accademia Cartagine 2.0, presieduta dal Generale Della Posta. Si tratta di un riconoscimento di altissimo prestigio che, nel corso degli anni, è stato conferito a illustri personalità di fama internazionale, tra cui:
- Giulio Andreotti
- Gianni Letta
- Kofi Annan
- Antonio Zichichi
- Lucio Dalla
- Ennio Morricone
Il Riconoscimento alla Dott.ssa Maria De Fazio
Tra le eccellenze premiate in questa edizione spicca la catanzarese Dott.ssa Maria De Fazio — Assistente Sociale, Attivista Antimafia e Divulgatrice Culturale — che ha ricevuto il premio nella sezione Impegno Sociale e Volontariato.
La Dott.ssa De Fazio vanta un ricco bagaglio di collaborazioni con accademie e associazioni nazionali e internazionali, tra le quali:
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- Rainbow Diversamente Radio: progetto di comunicazione sociale dell’Associazione “I Ragazzi della Barca di Carta”.
- Associazione Centro Ascolto Stella del Mare: presieduta dalla Dott.ssa Stefania Mandaliti.
Attività Letteraria e di Ricerca
Giurata e vincitrice di numerosi concorsi letterari internazionali, la Dott.ssa De Fazio è inoltre autrice di uno studio approfondito sul rapporto tra le religioni monoteiste e la condotta morale. L’opera sarà inserita nella prestigiosa Collana “Parole Chiare – Tesi” (Casa Editrice KIMERIK), curata dal Professor Giuseppe Piluso, socio ordinario dell’Accademia.
Una Vita Dedicata al Contrasto della Violenza
La Dott.ssa De Fazio opera da molti anni su tutto il territorio nazionale, distinguendosi per:
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- Il contrasto attivo alle diverse forme di violenza.
- La tutela e la difesa dei diritti delle fasce più fragili della società, con particolare attenzione agli anziani e alle persone con disabilità.
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La Dedica del Premio
Maria De Fazio ha voluto dedicare questo importante traguardo ai ragazzi vittime di bullismo scolastico, che ogni giorno si trovano a fronteggiare una piaga sociale profonda, capace di causare danni a volte irreversibili alle vittime.