​Premio Internazionale Cartagine 2026: Trionfa l’Impegno Sociale della Dott.ssa Maria De Fazio

​Il 15 maggio 2026, all’interno di Palazzo San Macuto (Camera dei Deputati), si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna del “Premio Culturale Internazionale Cartagine 2026”.

​L’evento è promosso dall’Accademia Cartagine 2.0, presieduta dal Generale Della Posta. Si tratta di un riconoscimento di altissimo prestigio che, nel corso degli anni, è stato conferito a illustri personalità di fama internazionale, tra cui:

​Giulio Andreotti

​Gianni Letta

​Kofi Annan

​Antonio Zichichi

​Lucio Dalla

​Ennio Morricone

​Il Riconoscimento alla Dott.ssa Maria De Fazio

​Tra le eccellenze premiate in questa edizione spicca la catanzarese Dott.ssa Maria De Fazio — Assistente Sociale, Attivista Antimafia e Divulgatrice Culturale — che ha ricevuto il premio nella sezione Impegno Sociale e Volontariato.

​La Dott.ssa De Fazio vanta un ricco bagaglio di collaborazioni con accademie e associazioni nazionali e internazionali, tra le quali:

​ Rainbow Diversamente Radio : progetto di comunicazione sociale dell’Associazione “I Ragazzi della Barca di Carta” . ​ Associazione Centro Ascolto Stella del Mare : presieduta dalla Dott.ssa Stefania Mandaliti.



​Attività Letteraria e di Ricerca ​Giurata e vincitrice di numerosi concorsi letterari internazionali, la Dott.ssa De Fazio è inoltre autrice di uno studio approfondito sul rapporto tra le religioni monoteiste e la condotta morale. L’opera sarà inserita nella prestigiosa Collana “Parole Chiare – Tesi” (Casa Editrice KIMERIK), curata dal Professor Giuseppe Piluso, socio ordinario dell’Accademia.

​Una Vita Dedicata al Contrasto della Violenza

​La Dott.ssa De Fazio opera da molti anni su tutto il territorio nazionale, distinguendosi per:

​Il contrasto attivo alle diverse forme di violenza . ​La tutela e la difesa dei diritti delle fasce più fragili della società, con particolare attenzione agli anziani e alle persone con disabilità.



​La Dedica del Premio

​Maria De Fazio ha voluto dedicare questo importante traguardo ai ragazzi vittime di bullismo scolastico, che ogni giorno si trovano a fronteggiare una piaga sociale profonda, capace di causare danni a volte irreversibili alle vittime.