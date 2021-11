Premio Letterario “Liberetà“ Città di Chiaravalle Centrale

Il premio ha lo scopo di promuovere il valore e la cultura degli anziani e dell’incontro fra generazioni nella nostro società. Valore storico, sociale ed umano che in questo momento di crisi è sempre più importante, con una attenzione particolare al problema dell’invecchiamento , alla sempre più consueta negazione dei diritti delle persone con diversità, sia essa fisica, sociale, etnica o di genere.

Il Premio Letterario “LIBERETA’“ Città di Chiaravalle Centrale vuole essere un’opportunità per tutti coloro residenti in tutto il territorio regionale ,che amano trasferire le proprie emozioni o semplici sentimenti nelle righe di un racconto o nei versi di una poesia.

L’occasione ci permetterà di intrecciare le emozioni dei giovani con i meno giovani custodendo ciò che ci rende unici e diversi nello stesso tempo e che incrociando altre culture rafforza la nostra identità. Il concorso sarà aperto quindi anche a tutte le classi degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado che vorranno partecipare con la consegna di Elaborati Grafici.

L’intento è quello di conoscere nuovi talenti nell’arte dello scrivere e soprattutto approfondire e condividere, tramite la lettura delle opere che ci perverranno, l’importanza e la necessità dell’identità di ognuno di noi. Identità a volte negata o maltrattata e spesso causa discriminante in una società molto variegata.

Il Concorso si articola in due sezioni:

Racconto a tema “INSIEME: UNICI PERCHÉ DIVERSI”

1° classificato – PREMIO in denaro e attestato di partecipazione

Poesia a tema “INSIEME: UNICI PERCHÉ DIVERSI”

1° classificato – PREMIO in denaro e attestato di partecipazione

Elaborati grafici a tema ” INSIEME: UNICI PERCHÉ DIVERSI”

1° classificato – Materiale Didattico e attestato di partecipazione

Il plico, recante l’indicazione “ PREMIO LETTERARIO LIBERETA’ CITTA’ DI CHIARAVALLE CENTRALE : “Unici perchè diversi “dovrà essere indirizzato a:

COORDINAMENTO DONNE SPI CGIL di Chiaravalle Centrale – C/o Tino Giovannina

Via Francesco Spasari, 363 Chiaravalle Centrale

entro il 31 GENNAIO 2022 (Farà fede il timbro postale/ o la data di consegna)

Data e sede della Cerimonia di premiazione verranno comunicate a tutti gli autori iscritti, all’indirizzo e-mail o contatto telefonico forniti in sede di iscrizione almeno SETTE giorni prima dell ’evento.

Tutti i dettagli del Concorso vengono esplicitati nel bando che troverete sul web o chiedendone copia alla seguente email: giovannatino@libero.it – Tel.3405662116/3396820366