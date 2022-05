Premio per l’Avv. Luigi Aloisio dall’Accademia Internazionale “Amici della Sapienza” ODV

Dopo il premio alla cultura conferito dall’On. Fortunato Aloi, ex Sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione, ed ora Presidente della giuria del premio “Giuseppe Calogero 2021”, a Reggio Calabria in data 22 aprile 2022, l’avv. Luigi Aloisio ieri, 6 maggio 2022, ha ritirato altro riconoscimento come avvocato e sindaco, presso il salone delle bandiere del Municipio di Messina.

L’Accademia Internazionale “Amici della Sapienza” ODV, infatti, ha conferito all’avvocato e sindaco Aloisio l’importante riconoscimento con la seguente motivazione: “Per la sua eccellente attività forense e di esperto di fonti energetiche ambientali, finalizzate alla tutela del paesaggio e della persona, si pone come esempio di solidale e civile rispetto umano da tramandare alle future generazioni. “

Aloisio si è dichiarato veramente commosso, è un premio a 35 anni di attività di avvocato e a 20 anni circa di sindaco, che ho svolto sempre con passione e soprattutto con idee nuove.