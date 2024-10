Presentata la stagione agonistica 2024-2025 e i calendari dei campionati Asc Calabria Amatori

Nella splendida location della sala congressi dell’albergo T Hotel in territorio di Feroleto Antico (CZ), si è svolta domenica mattina, alla presenza di autorità sportive e politiche, della stampa, degli arbitri e delle Società calcistiche, la presentazione della stagione agonistica 2024-2025 e dei calendari relativa ai campionati ASC Calabria amatori.

La manifestazione come di consueto ogni anno ha visto la partecipazione di squadre amatoriali partecipanti ai diversi campionati di C11 e C8 provenienti da tutta la regione. A condurre l’evento l’Ufficio Stampa e propaganda della Servizi Sportivi Calcio e non solo, con la giornalista Martina Milia affiancata da Antonello Di Cello, che hanno moderato l’incontro, voluto fortemente da parte del Responsabile Regionale ASC Calabria Calcio Amatoriale e settore arbitrale Patrizio Gemello.

Lo stesso nel suo intervento introduttivo a posto in evidenza il momento positivo e di crescita del trend di adesioni e di iscrizioni nei diversi campionati amatoriali ASC, infatti quest’anno nel Calcio a 11 sono ventitré le squadre suddivise in due gironi. Mentre dieci nel calcio ad 8 saranno le formazioni che scenderanno in campo e si daranno leale e sportiva battaglia presso il Centro Sportivo Magna Graecia di Catanzaro Lido.

Un saluto ed un augurio di buon inizio stagione agonistica è giunto a tutti i partecipanti nell’intervento dell’Amministratore Delegato della struttura T HOTEL, Avv. Fabrizio D’Agostino. Passione, socialità, partecipazione, sportività ed aggregazione, queste le parole d’ordine scandite dall’ASC Calabria e fatte proprie da parte di tutte le Società calcistiche presenti all’incontro, manifestazione a cui ha partecipato anche l’Organo Tecnico e di designazione arbitrale Francesco Torcasio, con una rappresentanza di colleghi.

Presente all’incontro per l’Amministrazione Comunale l’Avv.to Antonello Bevilacqua, vice sindaco del Comune di Lamezia Terme, portando il saluto delle autorità politiche, ha inoltre notiziato la platea sugli impianti sportivi cittadini in via di ultimazione o in fase avanzata di progettazione. Significativo l’intervento di Maurizio Sirianni, dell’Associazione Spettacolari (Basta Odio) che ha ribadito l’intenzione di continuare un rapporto proficuo di collaborazione e di intenti con l’ASC Calabria e la Servizi Sportivi Calcio e Non solo di Lamezia Terme, del presidente Elena Galante, da sempre in prima fila nella enunciazione e nella pratica dei valori umani del rispetto di tutte gli individui.

Un particolare riconoscimento è andato alla società dell’Hammers 2023, con la consegna degli scudetti tricolori di Campioni Nazionali ASC 2024 di calcio ad 11, titolo conquistato il mese scorso a Misano, da applicare alla maglia sociale. Menzioni speciali per la Boys Marinate di Vibo Marina detentrice del titolo nazionale ASC conquistato nel 2023 a Corigliano, al Real Filadelfia vincitrice del girone A, alla Nuova Soverato ed al Catanzaro Lido Amatori per gli ottimi risultati ottenuti nello scorso campionato.

Tanti volti e tante società nuove ed alla prima esperienza nei diversi campionati ASC che da venerdì prossimo prenderanno il via con le partite in calendario della Coppa Calabria amatori, tra le tante la Marmeria Molinaro, l’Over Lamezia, l’Atletico ma non troppo, l’Elefante Cash & Carry, il Caraffa amatori e gli Architetti Catanzaro Calcio per il C11, mentre per il C8 le new entry sono l’United CZ, l’Atletico CZ e l’Aranceto calcio.

Il clou dell’evento, alla fine dell’incontro, è stato la proiezione sullo schermo gigante della sala congressi della composizione dei diversi gironi e delle partite inserite nei vari calendari di campionato e di coppa. Tutti concentrati quindi e consapevoli di una stagione agonistica amatoriale che sta per prendere il via, foriera di tante possibili altre soddisfazioni sia per l’Organizzazione ASC e sia per il variegato ventaglio di squadre ai nastri di partenza che siamo sicuri si daranno battaglia in campo tenendo sempre presente i valori di amicizia, lealtà, correttezza e socialità.