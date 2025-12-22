Presentata la Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Impero di Chiaravalle Centrale

Sabato 20 dicembre, presso il Palazzo Staglianò, è stata ufficialmente presentata la Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Impero. L’iniziativa è promossa dal Comune di Chiaravalle Centrale in prestigiosa collaborazione con AMA Calabria.
I Protagonisti dell’Incontro
All’evento di presentazione sono intervenuti:
Pina Rizzo, Vicesindaca del Comune di Chiaravalle Centrale.
Teresa Tino, Presidente della Consulta della Cultura.
Maestro Francescantonio Pollice, in rappresentanza di AMA Calabria.
Il sodalizio tra il Comune e AMA Calabria rappresenta la novità di rilievo di questa stagione, garantendo un cartellone di alto valore artistico, variegato e inclusivo. Il Maestro Pollice ha lodato l’investimento dell’Amministrazione nella cultura e il clima di autentica partecipazione riscontrato nel territorio.
Campagna Abbonamenti
In occasione della presentazione è stata aperta la campagna abbonamenti per la stagione. Di seguito le tariffe previste:
Abbonamento Singolo (Platea): 70 euro.
Abbonamento Coppia (Platea): 120 euro.
Abbonamento Galleria: 55 euro.
Programma della Stagione Teatrale 2025/26
Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Impero con inizio alle ore 21:00.
- Domenica 28 dicembre 2025: Concerto Gospel con Pastor David Wright & New York Fellowship Choir.
- Domenica 18 gennaio 2026: “Non fui gentile, fui Gentileschi – La vita di Artemisia Gentileschi” con Debora Caprioglio.
- Venerdì 30 gennaio 2026: “La Musica del Cinema” (da Astor Piazzolla ad Ennio Morricone) con la Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, diretta da Massimo Belli con Lucio Degani al violino e Gianni Fostia alla fisarmonica.
- Venerdì 6 febbraio 2026: “Mi dimetto da uomo” con Sergio Assisi e Giuseppe Cantore.
- Venerdì 27 febbraio 2026: “La maledizione del Sud” con Pierpaolo Bonaccurso e Fabio Tropea.
- Giovedì 26 marzo 2026: “Pluto o il dono della fine del mondo” con Alessandro Di Murro, Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia.
- Giovedì 9 aprile 2026: “L’avaro immaginario – Un viaggio verso Molière da Napoli a Parigi” con Enzo Decaro e la partecipazione di Luigi Brignone, Angela De Matteo, Carlo Di Maio, Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiano Russo e Ingrid Sansone.