Presentata la Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Impero di Chiaravalle Centrale

Sabato 20 dicembre, presso il Palazzo Staglianò, è stata ufficialmente presentata la Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Impero. L’iniziativa è promossa dal Comune di Chiaravalle Centrale in prestigiosa collaborazione con AMA Calabria.

​I Protagonisti dell’Incontro

​All’evento di presentazione sono intervenuti:

​Pina Rizzo, Vicesindaca del Comune di Chiaravalle Centrale.

​Teresa Tino, Presidente della Consulta della Cultura.

​Maestro Francescantonio Pollice, in rappresentanza di AMA Calabria.

​Il sodalizio tra il Comune e AMA Calabria rappresenta la novità di rilievo di questa stagione, garantendo un cartellone di alto valore artistico, variegato e inclusivo. Il Maestro Pollice ha lodato l’investimento dell’Amministrazione nella cultura e il clima di autentica partecipazione riscontrato nel territorio.

​Campagna Abbonamenti

​In occasione della presentazione è stata aperta la campagna abbonamenti per la stagione. Di seguito le tariffe previste:

​Abbonamento Singolo (Platea): 70 euro.

​Abbonamento Coppia (Platea): 120 euro.

​Abbonamento Galleria: 55 euro.

​Programma della Stagione Teatrale 2025/26

​Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro Impero con inizio alle ore 21:00.