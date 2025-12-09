Presentato a Bivongi un progetto di rilancio della biodiversità

Nei giorni scorsi a Bivongi nella saletta del Rural Center davanti a un numeroso e interessato pubblico si è tenuto un importante convegno per la presentazione il bando per la realizzazione di Campi di salvataggio e Musei della terra.

E’ stata Grazia Zaffino, sindaco del comune di Bivongi a fare gli onori di casa e dopo aver ringraziato gli illustri esperti e relatori e il numeroso pubblico presente ha delineato la valenza di questo progetto che offre la eccezionale opportunità ad operatori agricoli, enti pubblici ed associazioni ad ottenere agevolazioni per l’ammodernamento dei fondi agricoli.

Sono stati poi il direttore del Gal terre locride, Guido Mignolli, il direttore del Parco naturale regionale delle Serre, Francesco Pititto e il Project manager Antonio Blandi, esperto nella valorizzazione del patrimonio culturale a sottolineare l’importanza del progetto che ha l’obiettivo di restituire alla natura un patrimonio vegetale prezioso e tante volte trascurato.

Il campo di salvataggio ha funzione prevalentemente scientifica e orientata al recupero e alla salvaguardia degli esemplari antichi. Il museo della terra, invece e’ concepito come spazio aperto al pubblico, organizzato secondo criteri di affinità botanica e dotato di percorsi didattici per studenti, cittadini e visitatori interessati a conoscere e approfondire il tema della biodiversità.

A dimostrazione del fatto che il bando presentato ha destato molto interesse sono stai molti i titolari di aziende agricole presenti tra il pubblico che hanno chiesto delucidazioni e chiarimenti agli esperti autori del progetto. L’incontro si e’ concluso conbiodiversita’ rafforzare il legame con la tradizione agricola e creare spazi innovativi dedicati alla conoscenza, alla tutela e alla fruizione del patrimonio naturale del territorio. Oltre alle aziende agricole possono partecipare al bando, gli enti localie associazioni culturali, ambientaliste e sociali entro il 19-12-2025.

Mario Murdolo