Presentato a Montepaone il libro “Il grido del silenzio”

“IL GRIDO DEL SILENZIO” tra libere emozioni in musica e graditi ospiti accorsi per combattere la “violenza” sulle donne.

Gli Exence Live ancora presenti e fortemente coinvolti presso il Marina Blu di Montepaone Lido per rafforzare anche in musica la lotta contro una tematica di notevole importanza.

“IL GRIDO DEL SILENZIO” è il libro scritto da Bakhita Ranieri, presentato dal conduttore televisivo Domenico Gareri, che diventa parte letteraria di un confronto tra libere emozioni & riflessioni dei presenti per contrastare il dilagante fenomeno della “violenza” sulle donne.

Si parte con la sigla a cura degli Exence Live Sax Duet con John Nìstico al sax e la conduttrice e cantante di Catanzaro Village Valentina Vono.

Il piacevole susseguirsi degli interventi ha davvero auspicato a futuri incontri presso altri luoghi suggestivi della nostra Calabria, conservando sin da subito il bel posto quale noto

stabilimento balneare di Montepaone Lido (CZ) denominato Marina Blu.

Il ruolo centrale della Senatrice della Repubblica Italiana Silvia Vono, segna il nobile gesto di

“non mollare mai” quando si decide di intraprendere un percorso di denuncia su chiunque agisca prepotentemente violando ogni diritto umano.

In conclusione tutti gli ospiti: Daniela Rotella, Rosalba Viscomi, Bakhita Ranieri, hanno reso un mero saluto e ringraziato anche gli organizzatori per la buona riuscita di ciò che non deve mancare per una società migliore, che è sempre alla ricerca della “felicità” e sopratutto libertà di essere “donne” e “uomini” ognuno nel suo stesso ruolo esistenziale.

La Redazione di Catanzaro Village resta lieta di aver partecipato a questo evento socio-culturale in collaborazione con: DIECIMILA VELE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, CAMELOT LA MAESTRA TELEVISIONE in onda su PADRE PIO TV, VENTO ACCADEMIA CALABRESE DELL’ INNOVAZIONE.