Presentato a Placanica il Servizio Civile Universale dell’Oratorio per l’inclusione

Grande festa ieri a Placanica in occasione della presentazione del progetto di Servizio Civile Universale dell’Oratorio per l’inclusione.

L’attivita’ frenetica e costruttiva dell’oratorio del piccolo centro dell’entroterra jonico ha meritatamente ottenuto l’approvazione di un importante progetto che oltre a impegnare giovani del paese a incentivare la socializzazione e la solidarieta’ delle persone e dare sostegno e aiuto alle persone sole, bisognose e malate.

Davanti ad una numerosa platea,soprattutto giovani e donne, e’ stato il consigliere Francesco Piscioneri a illustrare il progetto mettendo in evidenza l’importanza che rappresenta questo risultato soprattutto per i giovani del paese che avranno il compito e l’opportunita’ che si cimenteranno in attivita’ di grande valore morale e sociale andando a dare sollievo a fasce di persone in difficolta’ e ai minori.

Quindi un percorso che li aiutera’ a crescere in un clima di lodevole altruismo e sana convivenza civile. Molto gradita e significativa e’ stata la presenza di Don Gianluca Gerace, parroco di Placanica che ha elogiato il progetto e si e’ congratulato con i promotori, puntualizzando il positivo effetto che lo stesso avra’ sulla comunita’ locale.

Hanno fatto gli onori di casa il Presidente dell’oratorio Salvatore Piscioneri e Maria Viglianti Presidente zonale ANSPI visibilmente emozionati ma nello stesso tempo festanti e soddisfatti per aver visto realizzato un grande sogno.

Saranno tre giovani volontari i protagonisti e realizzatori del progetto e inizieranno presto il loro percorso di servizio civile con attivita’ educative, ricreative e di sostegno sociale.

Grande gioia e soddisfazione tra tutti i membri del direttivo dell’oratorio impegnati in questi giorni in molte attivita’ natalizie e che hanno riconfermato il loro consueto impegno per ottenere risultati positivi come questo.

Sicuramente la costante e fattiva azione dell’oratorio fa ben sperare per il futuro dei giovani e dell’intera popolazione di Placanica nell’intento di rafforzare i legami e i rapporti amichevoli fra tutti. Buon lavoro ai giovani del Servizio Civile e all’Oratorio.