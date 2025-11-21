Presentato a Soverato il libro di Michele Drosi: “Gaetano Filangieri, Riformista e Garantista”

Nell’aula del consiglio comunale di Soverato, affollatissima per l’occasione, si è svolta la presentazione del libro di Michele Drosi, “Gaetano Filangieri, Riformista e Garantista”, promossa dall’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e dall’Associazione “Carlo e Gaetano Filangieri”.

I lavori sono stati coordinati dal giornalista Pietro Melia, che ha dato atto a Drosi di aver riproposto la figura del filosofo collegandola alla stringente attualità.

Il Sindaco di Soverato, Daniele Vacca, ha evidenziato l’impegno di Drosi nello studio, nell’approfondimento e nella scrittura di tante opere, che hanno il pregio di suscitare dibattiti che contribuiscono a comprendere meglio i temi al centro del confronto politico.

La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, Enza Matacera, si è soffermata sul fatto che Filangieri sia stato capace di fondere riflessioni sulla razionalità delle leggi con la giustizia sociale e la tutela dei diritti umani e di richiamare a un prezioso equilibrio, libertà individuali e bene collettivo, credendo nello Stato per ciò che può fare, ridurre le ingiustizie sociali e per contenere i suoi possibili abusi contro la libertà individuale.

Il Presidente della Camera Penale di Catanzaro, Francesco Iacopino, ha rilevato come il libro di Drosi consente di conoscere Filangieri come precursore del garantismo, per aver propugnato già a quel tempo, il processo accusatorio dove giudici diversi si occupavano dell’istruttoria e della decisione e dove c’era parità tra accusa e difesa, auspicando la separazione delle carriere dei magistrati, al centro del dibattito politico di queste settimane.

Salvatore Staiano, affermato avvocato penalista, ha dato atto a Drosi di aver messo in luce il profilo di Filangieri, illuminista d’avanguardia, spirito riformatore, sognatore, visionario e utopista che, pur operando in uno Stato assolutista, riuscì a guardare oltre e a proiettare lo sguardo verso il futuro, mettendo al centro il mondo moderno, la sua struttura mentale e politica, il piano giuridico e politico istituzionale.

Michele Drosi, concludendo, ha sottolineato la profondità delle intuizioni di Gaetano Filangieri per la lucidità delle analisi e delle soluzioni prospettate sulle fonti del diritto, sui limiti dell’esercizio della funzione giurisdizionale, sull’organizzazione amministrativa, sulla libertà di stampa, sulle risorse per l’istruzione pubblica, sono tuttora materia viva su cui le leadership attuali dovrebbero concentrarsi per orientare l’arte del buon governo. Lo Stato per Filangieri e per i Riformisti di allora e di oggi è il veicolo della felicità dei cittadini.