Presentato a Soverato il volume “Nei tuoi panni”

Di taglio diverso, ma non di diverso spessore, è stato l’ncontro di ieri pomeriggio presso la Sala “B. Manti” del Comune di Soverato, nell’ambito degli Incontri Culturali del Venerdì della Libera Università Popolare della Terza Età e del Tempo Libero “Magno Aurelio Cassiodoro” di Soverato.

Protagonista dell’incontro il volume edito da Calabria Solidale che raccoglie i racconti degli autori vincitori del Concorso “Nei tuoi panni” portato avanti dall’organizzazione sanitaria “Medici per l’Africa Cuamm”, una ONG che fin dal 1950 tutela la salute delle popolazioni del subsahara africano, e garantisce l’accesso al diritto alla salute a chi ha avuto in sorte l’essere nato nella parte sbagliata del mondo.

Promotrice del progetto la dottoressa Laura Montuoro, che impossibilitata ad essere presente, ha voluto fortemente l’evento in quanto il ricavato dalla vendita del volume sarà devoluto all’organizzazione per l’acquisto di vaccini contro il covid 19. Presenti la professoressa Sina Montebello, presidente dell’Università, e una parte della giuria esaminatrice dei racconti, il giornalista Francesco Ciampa e lo scrittore Pierluigi Cuccitto.

E’ intervenuta da remoto la stessa dottoressa Montuoro rendendo chiare le finalità del progetto che ha visto diverse persone cimentarsi nel raccontare come sia importante mettersi nei panni dell’altro, per salvaguardare la nostra intrinseca umanità, spesso dimenticata dalla fretta del vivere quotidiano e dalle mille problematiche sorte soprattutto in questi ultimi anni, logorati dalle morti e adesso dalla guerra.

Il dottor Ciampa, già noto ai presenti come autore di importanti articoli inerenti le nuove tecnologie informatiche e i pericoli del digitale, ha evidenziato come sia stato difficile scegliere i racconti da pubblicare, in quanto ogni autore ha espresso la propria sensibilità toccando sentimenti che albergano in ciascuno di noi, come la solidarietà, l’amore verso il prossimo, sentito come parte di se stessi. Lo scrittore Cuccitto, anch’egli noto per alcuni testi presentati all’Università, ha ribadito l’importanza di mettere per iscritto le esperienze profonde che ci derivano dall’incontro con l’altro, esperienze che arricchiscono di umanità soprattutto le giovani generazioni.

Rispondendo ad una domanda rivoltagli dal pubblico ha affermato la necessità che nelle scuole vengano trattati anche argomenti come il bene comune e la solidarietà, in quanto siamo tutti abitanti di uno stesso luogo, il nostro pianeta, così piccolo, a pensarci bene, e sperduto in un ben più vasto universo. Come ebbe a dire Chandra Livia Candiani “Prendersi cura di sé è prendersi cura degli altri e prendersi cura degli altri è prendersi cura di sé. È un disastro quando li separiamo”.

Prof. Maria Rosaria Pedullà