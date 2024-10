Un giorno importante per il futuro di Soverato! E’ stato presentato il Concorso di Progettazione del Porto Turistico della Baia di Soverato-Satriano.

Un’iniziativa che mira a dare un nuovo volto alla nostra splendida costa e a potenziare le opportunità economiche e turistiche del nostro territorio.

Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio naturalistico, rendendo Soverato e Satriano un punto di riferimento per il turismo nautico e non solo.

Il porto turistico non sarà solo un’infrastruttura moderna e funzionale, ma un simbolo di rilancio per il nostro territorio, capace di attrarre nuovi investimenti, offrendo nuove opportunità per il turismo, il commercio e la crescita della nostra comunità.