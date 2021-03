Presentato il libro “Boomerang” di Filippo Roma (Le Iene)

Lunedì 8 marzo si è svolta in modalità telematica, tramite i canali social dell’Associazione Valentia, un interessante incontro culturale, moderato dalla Dott.ssa Teresa Pugliese, responsabile della casa editrice “Valentia Edizioni”, con ospite l’inviato delle Iene Filippo Roma, noto programma televisivo di Italia Uno, autore del libro “Boomerang” edito da Romanzo Salani.

Filippo Roma, conosciuto da tutti come protagonista de Le Iene, dove lavora da 16 anni, esprime un lato del tutto nuovo di sé con il suo primo romanzo, privo di qualsiasi riferimento ai temi sociali o politici di cui si occupa normalmente.

“Questo libro è frutto della passione folle che ho per la lettura, che è per me un momento di evasione rispetto al mio lavoro, che mi fa stare sempre in giro a confrontarmi con le malefatte di ogni genere”.

La vicenda ruota intorno a un triangolo amoroso. Il protagonista è Leo che ha da sempre il sogno di diventare uno scrittore, pur non avendone il talento. Dalla storia con Barbara prende la linfa per scrivere il suo primo romanzo, che avrà un successo immenso. E’ qui però che Leo, oltre al successo, incontra l’amore, che ha il volto e il nome di Elena. Lui crede di conoscerla, ma chi è davvero questa cassiera dalla faccia d’angelo? “Ognuno dei tre ha un segreto da nascondere, ha commesso un’azione disonesta, che poi come un boomerang tornerà fatalmente indietro, come spesso succede nella vita, anche se non necessariamente in senso negativo”, racconta l’autore, rivelando che l’opera è parzialmente autobiografica, soprattutto nella fase adolescenziale della vita del protagonista, che ama – come Roma – i romanzi francesi, a partire da Alexandre Dumas.

“Adoro i romanzi dell’800”, fa sapere l’autore che tra gli autori italiani contemporanei cita Sandro Bonvissuto e Daniele Mencarelli, che “stanno offrendo qualcosa di veramente nuovo e interessante”.

Dopo i saluti e i ringraziamenti del Presidente Nazionale Anthony Lo Bianco – il quale ha vivamente ringraziato l’ospite per la partecipazione all’evento – Filippo Roma, ha risposto alle diverse e interessanti domande della moderatrice, spiegando agli ascoltatori lo scopo del libro.

Una serata culturale che ha suscitato il vivo interesse degli ascoltatori, lasciando spazio a diverse domande.