Presentato in Senato ad un anno dalla scomparsa francobollo dedicato a Jole Santelli

Il Ministero ha emesso oggi, 15 ottobre 2021, un francobollo ordinario appartenete alla serie tematica” Il senso civico” dedicato a Jole Santelli.

Il francobollo, rendono noto: “è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, in rotocalcografia; su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente”. per una tiratura di trecentomila esemplari. Il Bozzettista è Claudia Giusto.

La vignetta riproduce un ritratto di Jole Santelli, protagonista della politica italiana, in primo piano sul profilo dell’Italia in cui è evidenziata la Calabria, regione in cui è stata la prima donna a ricoprire l’incarico di Presidente.

Completano il francobollo la leggenda “Jole Santelli”, “1968 – 2020” e “Presidente Regione Calabria”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.