Presentazione letteraria a Soverato: in arrivo “Marcello Mancusi – Morte a Nong Khai” di Lucia Mancusi

Il mondo della letteratura e dell’attualità si prepara a vivere un appuntamento di grande spessore culturale. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 17:00, la cornice del Palazzo Comunale di Soverato ospiterà la presentazione ufficiale del libro dal titolo “Marcello Mancusi – Morte a Nong Khai”, scritto da Lucia Mancusi ed edito da Titani Editori.

​L’opera, arricchita dalla prefazione a cura di Riccardo Colao, promette di catturare l’attenzione del pubblico affrontando una vicenda complessa e drammatica: la tragica storia del carabiniere italiano in Thailandia, legata a doppio filo ai temi del traffico illegale di organi umani, misteri, amicizie internazionali e a una ricerca di giustizia ancora aperta.

​Un elemento di forte attrattiva per gli appassionati di cultura e cinematografia riguarda la trasposizione dell’opera: dal libro è stato infatti tratto il soggetto per l’omonimo lungometraggio prodotto da Titani Film Production, suggellando la potenza narrativa di una storia che unisce il pathos del racconto letterario alla forza visiva del grande schermo.

​L’evento culturale rappresenta un’occasione imperdibile per incontrare gli autori, approfondire i retroscena di questa complessa inchiesta romanzata e scoprire i dettagli di un progetto che unisce scrittura e cinema nel cuore della Calabria. L’ingresso è aperto a tutti gli interessati.