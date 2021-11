Presenza di corpo estraneo nell’insaccato di suino. Lo segnala il Ministero della Salute

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari per un possibile rischio fisico per i consumatori è stato lanciato in queste ore dal Ministero della salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e al richiamo di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Questa volta il ritiro dagli scaffali dei negozi riguarda un lotto di salsiccia fresca di suino a marchio Salumificio CCS srl a causa della possibile presenza di un corpo estraneo nel prodotto.

Nel dettaglio, come recita l’avviso di richiamo datato 20 novembre ma diffuso online solo oggi, riguarda un lotto d’insaccato di suino prodotto dalla ditta Salumificio CCS S.r.l. nello stabilimento di Montegiorgio, in provincia di Fermo. Il lotto interessato è quello con il numero 171121.

Si tratta di un prodotto fresco da consumare previa cottura e venduto in confezione da 0,110/0,120 kg. Il richiamo, fatto scattare dalla stessa ditta produttrice a seguito di controlli interni, si è reso necessario per la presenza di corpo estraneo .

Come spiega l’avviso del Ministero della salute, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il lotto di salsiccia interessato dal richiamo non deve essere consumato in alcun modo ma si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto con lotto indicato a riportarlo al punto vendita di acquisto.