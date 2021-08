Presenza di Listeria monocytogene: richiamata coppa di testa sottovuoto a marchio Ariccia Food

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di coppa di testa sottovuoto a marchio Ariccia Food per la “sospetta presenza di Listeria monocytogenes.” Le confezioni coinvolte sono quelle a peso variabile da 200 grammi a 5 kg sottovuoto, con il numero di lotto o5/07 e la data di scadenza del 13/09/2021.

La coppa di testa richiamata è stata prodotta dall’azienda Ariccia Food Srl (IT CE 2085 L), nello stabilimento di via di Mezzo 18, ad Ariccia, in provincia di Roma. In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con le scadenze e i numeri di lotto segnalati, e restituirli al punto vendita d’acquisto.

Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato il lotto sopra indicato, di non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.