Presenza di nitrosamine, ritirato dall’Aifa un farmaco antipertensivo

L’Agenzia Italiana del Farmaco in accordo con la Società Pfizer, ha disposto il ritiro urgente di un medicinale antipertensivo. Si tratta di quattro lotti della specialità medicinale ACCURETIC 20 mg +12,5 mg 14 cpr AIC 028295018, commercializzato in Italia dalla Società Pfizer. Il provvedimento urgente è stato avviato a titolo volontario, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per ragioni legate alla presenza di nitrosamine.

Nel dettaglio l’Aifa, con la circolare di richiamo, sottolinea che il provvedimento è stato disposto su tutto il canale distributivo, retail ed ospedaliero, dei lotti CM2641 con scadenza 30/04/2022, CJ7190 con scadenza 30/04/2022, FF8042 con scadenza 30/04/2024 e FJ7219 con scadenza 30/04/2024, a tutela della salute pubblica.

Resta inteso che nelle more del ritiro i lotti incriminati del medicinale non potranno essere utilizzati. Accuretic contiene due principi attivi: quinapril e idroclorotiazide. Quinapril appartiene a un gruppo di medicinali chiamati inibitori dell’Enzima di Conversione dell’Angiotensina (ACE-inibitori) e agisce riducendo la costrizione dei vasi sanguigni ed inibendo la secrezione di una sostanza (aldosterone) che favorisce l’accumulo di liquidi nei vasi sanguigni.

L’effetto complessivo è quello di ridurre la pressione del sangue. L’idroclorotiazide appartiene a un gruppo di medicinali denominati diuretici tiazidici che causano un aumento della produzione di urina. Questo contribuisce ad abbassare la pressione del sangue. Accuretic è utilizzato per il trattamento della pressione del sangue elevata (ipertensione)