Presenza di Salmonella, Conad richiama salame felino Sapori & Dintorni

Rischio microbiologico per Salmonella spp. Questo il motivo che ha spinto la catena dei supermercati Conad a diffondere un avviso di richiamo in via precauzionale di un lotto di salame felino Igp Sapori & Dintorni per la presenza di Salmonella spp.

Il salume interessato è venduto in forme intere da 850 grammi circa con il numero di lotto 1770520. Il salame felino richiamato è stato prodotto per Conad Società Cooperativa da Fereoli Gino e Figlio Srl.

A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il salame con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.